Kriminalität : Hirsch nach Unfall enthauptet: Polizei sucht Wilderer

20.Okt.2017

Wilderer haben südlich der Müritz bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Hirsch enthauptet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Hirsch bereits am 8. Oktober von einem Auto auf der Bundesstraße 198 angefahren worden und verendet. Um den Verkehr nicht zu gefährden, wurde das Tier zur Seite gezogen und sollte später entsorgt werden. In der Zwischenzeit hätten Unbekannte den Hirsch geköpft und den Kopf samt Geweih mitgenommen. Die Ermittlungen wegen Wilderei laufen nach Polizeiangaben.

