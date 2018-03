Denkmäler : Historiker befürwortet schwebende Karl-Marx-Statue

Der Historiker Fred Mrotzek befürwortet die Idee, die Bronzestatue von Karl Marx (1818-1883) in Neubrandenburg waagerecht schwebend zu zeigen. «Solch eine Variante ist einer öffentlichen Auseinandersetzung mit der Figur von Marx förderlich», sagte Mrotzek am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Am Aufstellort sollte die Persönlichkeit von Marx historisch eingeordnet werden. «Die Leute müssen wissen, wer das dort ist.» Zudem sollte auf Bedeutung und den Missbrauch der wissenschaftlichen Marx-Forschungen eingegangen werden.

von dpa

07. März 2018, 11:21 Uhr

Der Rostocker arbeitet an Forschungs- und Dokumentationsstelle des Landes zur Diktatur-Geschichte in Deutschland und leitet den Landesverband der Vereinigung der Stalinimsus-Opfer. Das 2,20 Meter hohe und rund eine Tonne schwere Denkmal stand von 1969 bis 2001 im Zentrum Neubrandenburgs und liegt seither im Depot. Um den Umgang wird seit Jahren debattiert. Die Statue soll in 90 Zentimetern Höhe liegend gezeigt werden. Am Donnerstag tagt der Hauptausschuss.