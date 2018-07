Wetter : Hitze über Mecklenburg-Vorpommern hält an

von dpa

25. Juli 2018, 10:10 Uhr

Die brütende Hitze über Mecklenburg-Vorpommern hält an: Am Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Temperaturen von bis zu 35 Grad im Westen des Landes. «Der Wind weht nur schwach und wir haben weiter mit Hitze zu kämpfen», sagte eine Sprecherin. Die Waldbrandgefahr sei weiterhin sehr hoch. An den Küsten ist es etwas kühler, dort erreichen die Temperaturen zum Teil maximal 27 Grad. Während in Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit starken Hitzegewittern zu rechnen ist, werden in Mecklenburg-Vorpommern nur vereinzelte Schauer erwartet. Zum Wochenende hin bleibt es heiß und trocken.