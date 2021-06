Wetter : Hitzewelle im Norden: Aber noch keine Rekordwerte für Juni

Die Hitzewelle hat in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern für die bislang höchsten Temperaturen des Jahres gesorgt.

Hamburg | Am heißesten wurde es am Donnerstag in Hamburg mit 34,4 Grad, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Am nördlichsten Punkt Deutschlands, List auf Sylt, wurden 29,3 Grad gemessen. Kiel knackte die 30-Grad-Marke mit 31,5 Grad. Auch in Mecklenburg-Vorpommern lagen die Temperaturen deutlich über 30 Grad. In Schwerin war es 34 Grad h...

