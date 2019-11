Landtag : Hitzige Debatte im Landtag um Klimaschutz und Energiewende

Die Umsetzung der Klimaschutzziele soll nach übereinstimmender Meinung des Landtags in Schwerin sozial gerecht erfolgen. Über die dabei einzuschlagenden Wege gehen die Meinung im Parlament aber deutlich auseinander. In einer teilweise hitzigen Debatte warb SPD-Fraktionschef Thomas Krüger am Mittwoch in der Aktuellen Stunde dafür, die Folgen der vom Menschen verursachten Erderwärmung ernst zu nehmen und die vereinbarten Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen. Dabei gelte es, «die Menschen und die Wirtschaft» mitzunehmen.

Die Linken-Abgeordnete Mignon Schwenke warf Bundes- und Landesregierung vor, weit hinter den Erfordernissen zurückzubleiben. «Der Klimapakt ist zu wenig und wirkungslos», sagte sie. Bert Obereiner von der AfD-Fraktion kritisierte die hohen Zusatzkosten beim Strom als Folge der Energiewende.