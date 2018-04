Ausstellungen : Hobby-Kunstausstellung «Rostock kreativ» geht zu Ende

von dpa

08. April 2018, 02:40 Uhr

Rostock (dpa/mv) - Mit der Verleihung von Preisen in vier Kategorien geht heute Nachmittag in der Rostocker Kunsthalle die Ausstellung «Rostock kreativ» zu Ende. In den vergangenen eineinhalb Wochen sind mehr als 12 000 Besucher in die Halle gekommen, um die 675 Werke von Hobbykünstlern zu betrachten, wie Kunsthallenchef Uwe Neumann sagte. «Es war eine Riesenparty.» Es gebe eine unglaubliche Vielfalt an Techniken oder Motiven. Neben den Genres Malerei, Fotografie und Skulptur gibt es in diesem Jahr auch eine Sonderkategorie zum 800. Stadtgeburtstag. Die Besucher können bis kurz vor der Preisverleihung ihre Favoriten wählen.