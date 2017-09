Hochschulen : Hochschule Neubrandenburg erhält Millionen-Förderung

Neubrandenburg dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat die Hochschule Neubrandenburg für die Aufnahme in die Bundes-Förderinitiative «Innovative Hochschule» gewürdigt. «Das ist ohnehin ein beachtlicher Erfolg, für eine Fachhochschule in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern aber erst recht», sagte Hesse am Dienstag in Neubrandenburg. Über das Projekt «Hochschule in der Region» erhält die Hochschule von 2018 an eine Zusatzförderung von knapp sieben Millionen Euro. Großen Anteil daran habe der neue Rektor Gerd Teschke. Das Thema heißt: «Gemeinsam den Wandel gestalten mit Kooperationen, Netzwerken und Digitalisierung».