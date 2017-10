Bildung : Hochschule Neubrandenburg: viele Deutschland-Stipendien

von dpa

In Neubrandenburg studieren rund 2200 Studenten derzeit, etwas mehr als in Stralsund, wo es fünf neue Deutschland-Stipendiaten gibt. In Wismar gibt es 20 neue dieser Sonderförderungen. In Neubrandenburg werden Schulabgänger bundesweit vor allem durch Studienrichtungen wie Soziale Arbeit, wozu auch Gesundheits- und Pflegemanagement gehört, Frühkindliche Bildung (Early Education) und Agrarwirtschaft angelockt. Beliebt sind auch Lebensmitteltechnologie, wo zusammen mit Firmen auch neue Produkte entwickelt werden, Naturschutz und Landnutzungsplanung.

«Wir wollen die Ernährungsbranche weiterentwickeln, damit auch weiter Wertschöpfung hier stattfindet», sagte der neue Rektor Gerd Teschke. Ein Teil der mehr als 30 Studiengänge kann berufsbegleitend absolviert werden.

