An der Hochschule Stralsund ist die direkte Produktion von Methanol aus Wasserstoff und Kohlendioxid gelungen. Am Institut für Regenerative EnergieSysteme (IRES) ist eine Methanolsyntheseanlage entwickelt worden, wie die Hochschule Stralsund mitteilte. Sie soll am heutigen Donnerstag öffentlich vorgestellt werden.

von dpa

23. Juli 2020, 01:49 Uhr