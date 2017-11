Hochschulen : Hochschulrektoren gegen Zwangsrücklage

Die vom Bildungsministerium in Schwerin geplante Einführung einer Mindestrücklage der Hochschulen stößt auf Ablehnung bei den Rektoren. Sie sprachen sich in einer Anhörung des Landtags- Bildungsausschusses am Mittwoch gegen das Vorhaben aus, wie der bildungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Marc Reinhardt, im Anschluss mitteilte.