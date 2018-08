Rente : Hochschulverband fordert bessere Renten für Professoren

von dpa

31. August 2018, 11:02 Uhr

Angesichts der Sonderrenten für Staatsbedienstete der DDR fordert der Deutsche Hochschulverband Sonderrenten für die sogenannten Übergangs-Professoren. Das seien Wissenschaftler, die wegen einer systemkritischen Haltung zur DDR erst in der Wendezeit berufen wurden, sagte der Landesvorsitzende des Deutschen Hochschulverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Rüdiger Köhling, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Professoren hätten wenig Zeit gehabt, in die Rentensysteme einzuzahlen, zur Verbeamtung seien sie zu alt gewesen. Diese Menschen, die in der DDR Unrecht erlitten hatten oder zumindest benachteiligt worden seien, würden bei den Altersbezügen nun wieder ungerecht behandelt. Sie sollten nach Ansicht des Hochschulverbandes eine monatliche Sonderrente von mindestens 500 Euro aus einem Fonds erhalten, der zum Beispiel von Land und Bund getragen werden könnte.