Tarife : Höhere Beteiligung bei Tüv-Warnstreiks: bald Verhandlungen

Am zweiten Tag der neuen Warnstreik-Runde bei Tüv-Gesellschaften in mehreren Bundesländern haben nach Verdi-Angaben noch etwas mehr Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt.

Hannover | Die Gewerkschaft sprach am Dienstag von über 1500 Teilnehmern, am Montag waren es demnach gut 1200 gewesen. Abermals habe es Ausfälle und Einschränkungen etwa bei Fahrprüfungen oder an Tüv-Stationen gegeben. „Diejenigen, die gestern die Standorte zugemacht haben, haben das heute auch getan“, hieß es bei Verdi. Aus der Belegschaft gebe es die Rückme...

