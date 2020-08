Regierung : Hoffmeister: Justiz nach Gerichtsreform für Zukunft gerüstet

Mecklenburg-Vorpommerns Justiz ist nach Überzeugung von Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) gerüstet für neue Herausforderungen wie Digitalisierung und Nachwuchsgewinnung. Mit der Anfang 2017 abgeschlossenen Reform verfüge der Nordosten über eine Gerichtsstruktur, mit der bei guter Organisation vor Ort effiziente Arbeit möglich sei. «Wir können feststellen, dass das überwiegend gut funktioniert und sich gerade in Zeiten von Corona bewiesen hat. Die Justiz ist handlungsfähig», betonte Hoffmeister am Dienstag in Schwerin laut einer vorab verbreiteten Pressemitteilung.

von dpa

11. August 2020, 14:26 Uhr