Bildung : Hohe Schwundquoten im Lehramtsstudium: Handlungsbedarf

Ein großer Teil der Lehramtsstudenten an den Universitäten in Rostock und Greifswald bricht das Studium ab oder schafft den Abschluss nicht. Dies ist in Zeiten von Lehrermangel ein Problem. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat eine Studie in Auftrag gegeben, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die Ergebnisse sollen am heutigen Donnerstag in Schwerin vorgestellt werden.

von dpa

18. Oktober 2018, 15:41 Uhr

Die Zahl der Lehramtsstudenten im Nordosten, die ihr Studium abbrechen, das Fach oder die Hochschule wechseln, ist höher als angenommen. Das sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Donnerstag in Schwerin bei der Vorstellung einer Studie zur Situation an den Universitäten Rostock und Greifswald. Der Untersuchung des Rostocker Schulforschers Falk Radisch zufolge waren an der Uni Greifswald schon nach dem dritten Semester mehr als die Hälfte der im Herbst 2012 gestarteten Studierenden mit Berufsziel Lehrer an der Regionalen Schule nicht mehr im Studiengang. Für die Uni Rostock wurde eine Schwundquote von etwa 40 Prozent ermittelt. Nach dem zehnten Semester waren in Greifswald rund 85 Prozent nicht mehr im Studiengang, an der Uni Rostock rund 70 Prozent. Hesse kündigte mit Blick auf den Lehrermangel im Land Maßnahmen an. In der Lehrerausbildung an den Unis im Land müsse sich dringend etwas ändern, sagte sie. Eine Arbeitsgruppe soll Vorschläge unterbreiten.