Energie : Hoher Ökostrom-Anteil: Windkraft-Gegner fordern Ausbau-Stopp

Der große Anteil erneuerbarer Energien sorgt im Nordosten Deutschlands für sehr hohe Netzentgelte und damit auch die höchsten Strompreise bundesweit. «Wir fordern deshalb endlich einen Stopp der Ausbaupläne», sagte Norbert Schumacher als Vorsitzender der windkraftkritischen Partei «Freier Horizont» in Penzlin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) der Deutschen Presse-Agentur. Letztlich zahlten heimische Verbraucher den Umbau des Stromnetzes und nicht die Nutznießer der Wind- und Solarparks.

von dpa

19. Februar 2018, 08:49 Uhr

Der Energiedienstleister Edis (Demmin/Fürstenwalde) hatte mitgeteilt, dass im Osten Mecklenburg-Vorpommerns und in Brandenburg nur an Land jetzt viermal mehr Ökostrom erzeugt wird, als maximal verbraucht werden kann. Die 36 000 Ökostrom-Produzenten hätten eine Kapazität von mehr als 10 000 Megawatt erreicht. Das sei etwa die Leistung der noch am Netz laufenden Kernkraftwerke in Deutschland. Zugleich lägen Pläne für weitere 20 000 Megawatt Ökostrom-Leistung vor.