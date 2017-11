Unfälle : Hoher Sachschaden bei Unfall mit Lastwagen

von dpa

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:58 Uhr

Der Fahrer eines Lastwagens hat am Samstag bei einem Unfall in Peetsch (Landkreis Rostock) einen Sachschaden von etwa 20 000 Euro verursacht. Der 44-Jährige kam wegen Verschmutzungen auf der Straße mit seinem Lkw ins Schlingern und schließlich von der Straße ab, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte. Als er in einen Straßengraben geriet, kippte der Lastwagen zur Seite und stieß gegen eine Mauer und einen dahinter befindlichen Carport. Dabei wurden neben der Mauer und dem Carport auch ein Auto beschädigt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.