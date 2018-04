Brände : Hoher Schaden bei Scheunenbrand: Tat eines Brandstifters?

von dpa

13. April 2018, 06:01 Uhr

Beim Brand einer Scheune in Goldberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Schaden von etwa 200 000 Euro entstanden. Über 30 Feuerwehrleute konnten am Donnerstagabend nicht verhindern, dass das Feuer nicht nur die Scheune, sondern auch einen Kran und einen Lkw in der Nähe vollständig zerstörte, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung aufgenommen.