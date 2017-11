Parteien : Holm und Augustin an Spitze der AfD Mecklenburg-Vorpommerns

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Nov.2017 | 17:02 Uhr

Die AfD Mecklenburg-Vorpommerns hat nach dem Aufsehen erregenden Austritt prominenter Führungskräfte und monatelangen Personalquerelen ihre Parteispitze neu formiert, sieht aber weiter unruhigen Zeiten entgegen. Auf dem Landesparteitag am Sonntag in Gägelow bei Wismar bestätigte die Partei Leif-Erik Holm mit 64,2 Prozent der gültigen Stimmen im Amt des Vorstandssprechers. Ihm steht fortan Dennis Augustin als gleichberechtigter Co-Sprecher zur Seite, der ebenfalls einen Gegenkandidaten hatte und auf 57 Prozent kam.

Augustin übte deutliche Kritik an der Arbeit der bisherigen Parteiführung. Im Bundestagswahlkampf sei der Landesvorstand seinen Aufgaben nicht gerecht geworden und habe meist durch Abwesenheit geglänzt. «Der Landesverband hat mit Leif-Erik Holm ein Gesicht und einen guten Repräsentanten. Was uns fehlt, ist Führung und jemand, der den Laden organisiert», sagte der Bauunternehmer aus Ludwigslust.

Er ersetzt Bernhard Wildt, der aus Protest gegen eine mangelnde Abgrenzung in der AfD gegen rechtsextreme Kräfte und Gewalt mit drei weiteren Landtagsabgeordneten die Partei verlassen und sich von der bisherigen AfD-Fraktion abgespalten hatte. Holm forderte die vier auf, das Landesparlament zu verlassen und die Mandate an die AfD zurückzugeben.

Beide neue Landessprecher waren in Gägelow gegen Mitbewerber angetreten. Dabei musste sich Holm, der dem gemäßigten Flügel der AfD zugerechnet wird, dem Rostocker Juristen Heinrich Berkel stellen. Mit einem Drittel der Stimmen erhielt Berkel einen unerwartet hohen Zuspruch. Er hatte Holm unprofessionelle Führungsarbeit vorgeworfen und einen unzureichenden Mitgliederzuwachs beklagt.

Der wegen gewaltverherrlichender Internet-Einträge in die Kritik geratene frühere Landessprecher Holger Arppe hatte überraschend am Parteitag teilgenommen und wurde erneut für das Sprecheramt vorgeschlagen. Er lehnte aber eine neuerliche Kandidatur ab. Gegen Arppe hatte der Landesvorstand wegen der Internet-Äußerungen ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Eine Entscheidung steht aus.

Augustin setzte sich bei der Vorstandswahl gegen den Neubrandenburger Juristen Enrico Komning durch, der wie Holm und die bisherige Landeschatzmeisterin Ulrike Schielke-Ziesing im September in den Bundestag gewählt worden war. Unter dem Applaus der Mitglieder hatte Augustin vor einer Ämter- und Mandatshäufung in den Händen «einer kleinen Elite von Berufspolitikern» gewarnt. Obwohl sich der Bundestag bereits konstituierte, haben Holm und Komning ihre Landtagsmandate noch nicht zurückgegeben. Das trifft in der Partei seit längerem auf Kritik.

Holm hatte zu Beginn des Parteitages an die Erfolge der AfD bei der Bundestagswahl im September und der Landtagswahl 2016 erinnert. «Wir sind zu einem elementaren Bestandteil der politischen Landschaft in Deutschland geworden», stellte er fest. Die AfD hatte zur Bundestagswahl im Nordosten 18,6 Prozent der Stimmen erreicht und war damit wie schon bei der Landtagswahl zweitstärkste politische Kraft in MV geworden. Doch räumte Holm ein, dass das Bundestags-Ergebnis im Land «am unteren Rand der Erwartungen» gelegen habe.

Die AfD zählt nach Angaben Holms in Mecklenburg-Vorpommern aktuell 636 Mitglieder. Er kündigte für 2018 eine Offensive zur Mitgliederwerbung an, um für die Kommunalwahl 2019 gerüstet zu sein. Die AfD sei im Bundestag und in den Landtagen stark vertreten. «Was uns fehlt, ist die Verankerung vor Ort», sagte Holm. Ziel müsse daher sein, möglichst viele Vertreter in die Gemeinde- sowie Stadträte zu entsenden und in Fraktionsstärke auch in die Kreistage einzuziehen.

Seine künftige Rolle in der Bundespartei ließ der frühere Radiomoderator offen. Zwar sei der Vorschlag an ihn herangetragen worden, für die neue AfD-Doppelspitze zu kandidieren. Darüber werde er ernsthaft nachdenken und es auch in der Familie besprechen. «Die Tendenz geht aber eher zum Nein», sagte Holm, der kürzlich zu einem der stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion gewählt worden war.

AfD MV