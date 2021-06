Wahlen : Holm wertet Ergebnis von Sachsen-Anhalt als Rückenwind

Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern geht nach den Worten ihres Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm nach der Wahl in Sachsen-Anhalt „mit Rückenwind in die eigene Landtagswahl“ im September.

Das Ergebnis in Sachsen-Anhalt zeige, dass sich die AfD fest als Volkspartei etabliert habe. „Die Zuwächse der CDU sind offenbar mit der Angst mancher vor einer AfD als...

