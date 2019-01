Agrar : Holzauktion mit Mammutbaum: größeres Angebot als im Vorjahr

Auf der diesjährigen Holzauktion des Landes wird erstmals ein Mammutbaum versteigert. Der Stamm kommt aus dem Forstamt Gädebehn, wie das Agrarministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte. Die Versteigerung findet am 24. Januar im Van der Valk Resort Linstow statt. Zur Auktion stehen den Angaben zufolge 951 Festmeter Holz und damit deutlich mehr als im Vorjahr mit 645 Festmetern. Ein Festmeter entspricht einem Kubikmeter. Den Hauptanteil stellt mit gut 800 Festmetern die Eiche, aber auch Esche, Buche, Ahorn und Wildkirsche sind laut Ministerium vertreten.

von dpa

17. Januar 2019, 17:45 Uhr

Im vorigen Jahr erzielten die Waldbesitzer bei der Auktion einen Erlös von rund 325 000 Euro. Neben der Landesforstanstalt als Hauptanbieter beteiligen sich diesmal 18 kommunale und private Waldbesitzer des Landes mit 400 Festmetern. Unter ihnen sind die Universität Greifswald, die Gutsverwaltung Hohenstein sowie die Städte Rostock, Greifswald, Gnoien und Demmin. Das Holz lagert derzeit auf dem Wertholzplatz Nossentiner Heide, wo Interessenten es schon besichtigen können. Die Stämme sind überwiegend für die Furnier- und Möbelindustrie bestimmt.