Brände : Hotelbrand in Bentwisch - 100 000 Euro Schaden

von dpa

04. Juni 2018, 07:24 Uhr

In einem Hotel in Bentwisch bei Rostock ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei begann es im Saunabereich zu brennen - von dort aus breiteten sich die Flammen nach Angaben der Polizei schnell auf das Erdgeschoss und Teile der ersten Etage des Hauses aus. Gäste und Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Sieben von ihnen wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach rund zwei Stunden löschen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schaden wird auf über 100 000 Euro geschätzt.