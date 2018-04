Notfälle : Hubschrauber findet nach dreistündiger Suche Seniorin

von dpa

27. April 2018, 10:53 Uhr

Ein Polizeihubschrauber hat nach dreistündiger Suche eine vermisste Seniorin aus Rastow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) entdeckt. Die 82-Jährige irrte am Donnerstagabend auf einem Feld in der Nähe der Ortschaft umher, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Streifenwagen habe die Frau schließlich aufgenommen und in ihr Pflegeheim zurückgebracht.