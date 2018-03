Agrar : Hühner werden mobil: Ortswechsel tut Tieren und Böden gut

In der Geflügelhaltung sind mobile Ställe allmählich im Kommen. Von den rund 40 Millionen Legehennen in Deutschland lebt nach Einschätzung des Öko-Beraters Friedhelm Deerberg eine Million in mobilen Ställen. Mittlerweile hätten alle großen Stall-Anbieter auch Mobilställe im Programm, es gebe Wartezeiten.

von dpa

26. März 2018, 07:26 Uhr

Ihr Vorteil: Haben die Tiere ein Stück Grünland oder Feldfutter abgeweidet, wird ihr Stall auf eine frische Fläche umgesetzt. Durch das regelmäßige Wandern wird der Infektionsdruck durch den Kot der Hennen gesenkt und die Tiere bleiben gesund. Er prognostiziert den Mobilställen eine große Zukunft: «Die Nachfrage wird deutlich zunehmen, weil die Verbraucher regionale Produkte bevorzugen.»

Die Ausbreitung der mobilen Ställe begann demnach vor etwa vier Jahren. Nach Debatten über das Tierwohl verlangten Kunden zunehmend nach Regionalität, was vor allem kleinere Betriebe mit Direktvermarktung darauf brachte, zusätzlich Legehennen zu halten oder Geflügel zu mästen.