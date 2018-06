Tiere : Hund in Rostock vermutlich vergiftet

von dpa

07. Juni 2018, 15:36 Uhr

Ein Hund hat am Mittwoch im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf vermutlich einen Giftköder gefressen und sich so vergiftet. Das Tier sei noch während des Spaziergangs mit seinem Besitzer am Ufer der Warnow immer apathischer geworden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Tierarzt habe daraufhin eine Vergiftung mit einer noch unbekannten Substanz festgestellt. Der Dackel sei nicht in Lebensgefahr. Die Polizei hat den Angaben zufolge keine Hinweise auf weitere Giftköder, rät Hundebesitzern aber zu besonderer Vorsicht.