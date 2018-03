Demonstrationen : Hunderte demonstrieren gegen türkische Militäroffensive

Mehrere hundert Menschen haben in Hamburg gegen die türkische Militäroffensive in der Stadt Afrin im Nordwesten Syriens protestiert. Unter dem Motto «Afrin ist nicht alleine!» zog ein Protestmarsch am Samstag durch die Innenstadt. Auch in Rostock hatten Kurden zu einer Demonstration anlässlich eines sogenannten Welt-Afrin-Tages («WorldAfrinDay») aufgerufen. Weltweit waren Demonstrationen gegen das Vorgehen der Türkei angekündigt worden.

von dpa

24. März 2018, 15:56 Uhr

Türkische Truppen und verbündete syrische Milizen hatten die Stadt Afrin am vergangenen Wochenende vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Die Türkei bekämpft dort die Kurdenmiliz YPG, die sie wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation betrachtet. Die Veranstalter der Demonstrationen sehen darin den Versuch einer «ethnischen Säuberung des Gebietes von seiner kurdischen Bevölkerung».