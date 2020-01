Jahreswechsel : Hunderte Einsätze für Polizei und Feuerwehr zu Silvester

Polizei und Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern haben zum Jahreswechsel mehrere Hundert Einsätze gefahren. Das Polizeipräsidium Rostock, das für den westlichen Landesteil zuständig ist, berichtete am Neujahrsmorgen von 397 Einsätzen, das Polizeipräsidium Neubrandenburg von rund 200.

von dpa

01. Januar 2020, 10:20 Uhr

In Güstrow, Ueckermünde, Stralsund und Dreilützow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) fingen nach den Angaben insgesamt sieben Autos Feuer. Es kam zu mehreren Balkonbränden aufgrund von Pyrotechnik. Vielerorts brannten Mülltonnen wegen hineingesteckter Silvesterknaller. Auch Bäume und Buschwerk seien beschädigt oder zerstört worden, hieß es. Daneben habe es viele Körperverletzungen gegeben, zum Teil weil Feuerwerkskörper direkt auf Personen gerichtet wurden. Die Polizei schätzte, dass das Einsatzgeschehen zum Jahreswechsel 2020 in MV ähnlich war wie in den Vorjahren.