Kirche : Hunderte Gläubige beim Lübecker Kreuzweg erwartet

von dpa

30. März 2018, 02:33 Uhr

Bischöfin Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße werden heute in Lübeck gemeinsam mit Christen aller Konfessionen beim ökumenischen Kreuzweg an den Leidensweg Christi erinnern. Nach einer Andacht in der Seefahrerkirche St. Jakobi wollen die Teilnehmer bis vor das Burgtor ziehen. Unterwegs sind an insgesamt fünf Stationen kurze Ansprachen von Geistlichen und Laien verschiedener Konfessionen geplant. Die Prozession steht nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr unter dem Motto: «Ihr werdet meine Zeugen sein - wofür stehst du?» Zu dem ökumenischen Kreuzweg werden rund 800 Menschen erwartet.