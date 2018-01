Hochschulen : Hunderte Menschen demonstrieren für Uni-Namen

von dpa

erstellt am 13.Jan.2018 | 15:51 Uhr

Der in Pommern geborene Arndt (1769-1860), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und Kämpfer für ein einheitliches Deutschland, ist wegen nationalistischer und antisemitischer Äußerungen umstritten. Der Senat der Uni hatte bereits im Januar 2017 die Ablegung des Namens mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit beschlossen. Den Beschluss erkannte später das Bildungsministerium wegen formaler Mängel nicht an. Am Mittwoch (17.01.) - fast genau ein Jahr nach der ersten Entscheidung - tagt nun erneut der Uni-Senat.