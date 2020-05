Demonstrationen : Hunderte protestieren gegen Corona-Einschränkungen

Seit Wochen ist das Leben in der Corona-Krise eingeschränkt. Mehrere Hundert Menschen protestierten am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern gegen die Einschränkungen.

von dpa

17. Mai 2020, 17:35 Uhr

Mehrere Hundert Menschen haben am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern gegen die Corona-Einschränkungen demonstriert. Mehr als 250 Menschen demonstrieren nach Polizeiangaben am Sonntag in Schwerin. In der Nähe des Schlosses fanden sich die Demonstranten unter dem Motto «Coronapanik frisst Grundgesetz» zusammen. Auf den Plakaten waren unter anderem Forderungen wie «Schluss mit Bevormundung» und «Grundrechte sofort zurück» zu lesen. Außerhalb der für die Demonstration abgesperrten Fläche sammelten sich nach Polizeiangaben weitere rund 400 Menschen. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen.

In Rostock haben nach Polizeiangaben am Samstag rund 40 Menschen gegen die Corona-Einschränkungen demonstriert. Vor dem Rathaus wandten sie sich unter dem Motto «Für unsere Freiheit, für unsere Grundrechte!» gegen die ihrer Meinung nach «unverhältnismäßigen Corona-Beschränkungen» wie etwa die Maskenpflicht. Zudem sprachen sich die Demonstranten gegen eine Impfpflicht aus, sofern es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben sollte. Hinter den Absperrungen hatten sich nach Polizeiangaben etwa 250 Gegendemonstranten versammelt. Bei der Protestaktion seien zwei Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung aufgenommen worden.

In Greifswald demonstrierten an zwei Orten nach Polizeiangaben insgesamt rund 75 Menschen am Samstag gegen die Corona-Einschränkungen. Beide Protestaktionen seien friedlich verlaufen.