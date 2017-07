Tarife : Hunderte Versicherungsbeschäftigte im Warnstreik

Im Tarifkonflikt des Versicherungsgewerbes in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Dienstag einige hundert Beschäftigte an einem eintägigen Warnstreik beteiligt. Etwa 300 demonstrierten demnach am Vormittag in der Kieler Innenstadt. Die meisten waren Mitarbeiter der Provinzial.