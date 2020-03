Gesundheit : Husky-Rennen abgesagt: Gastgewerbe sieht sich bedroht

Das Schlittenhunderennen auf Usedom hatte diesmal zwei Feinde: Das neuartige Coronavirus und das Hochwasser am Strand. Das Event wurde kurz vor der Eröffnung abgesagt. Das Gastgewerbe beklagt Umsatzeinbußen durch die Erkrankungswelle.

von dpa

06. März 2020, 18:06 Uhr

Das neuartige Coronavirus greift immer mehr in das öffentliche Leben ein: Auf Usedom ist am Freitag eines der besucherstärksten Events in Mecklenburg-Vorpommern abgesagt worden, das Promi-Schlittenhunderennen «Baltic Lights» auf Usedom. Als Grund nannte Veranstalter Till Demtrøder aber wenige Stunden vor der geplanten Eröffnung nicht in erster Linie die hohen Auflagen der Gemeinde Heringsdorf zum Infektionsschutz. Vielmehr machte ihm der steigende Wasserstand der Ostsee einen Strich durch die Rechnung. «Die Rennstrecke ist derzeit unpassierbar und steht der Veranstaltung somit nicht zur Verfügung», erklärte der Schauspieler. An den drei Eventtagen waren bis zu 60 000 Zuschauer erwartet worden.

Die Wettkampfstrecke am Strand stand unter Wasser und konnte somit nicht für die Rennen präpariert werden. Zelte und Zuschauertribünen würden nun wieder abgebaut, sagte eine Sprecherin. Die mit ihren Hunden angereisten Musher und die Prominenten hätten Verständnis gezeigt. Überrascht habe die Entscheidung niemanden. Wie es in Zukunft weitergehe, sei offen.

Laut Dehoga-Verband ist das Gastgewerbe im Land erheblich stärker betroffen als bislang befürchtet. In einer Blitzumfrage unter 166 Betrieben hätten rund 60 Prozent von Umsatzeinbußen im Schnitt von 21 Prozent in Folge der Erkrankungswelle berichtet. 87 Prozent aller Betriebe verzeichneten Rückgänge bei Neubuchungen, diese lägen durchschnittlich bei 31 Prozent. Die Betriebe wünschten sich nun Hilfe des Staates etwa durch einen reduzierten Umsatzsteuersatz für Essen, eine geänderte Kurzarbeitergeldregelung oder Liquiditätshilfen. Laut Dehoga macht die Befragung deutlich, dass nicht nur die Absage von Großveranstaltungen und Messen in Großstädten zu massenhaften Stornierungen sowie ausbleibenden Neubuchungen führt. Das Virus bedrohe das Gastgewerbe flächendeckend.

Das Wirtschaftsministerium will Betriebe unterstützen, die wegen des neuartigen Coronavirus mit wirtschaftlichen Problemen kämpfen. Dafür wurde eine Unternehmenshotline mit der Nummer +49 385 588 55 88 geschaltet, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte. «Wir reagieren vorsorglich», sagte er. Noch seien die Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft gering. Bislang gebe es vereinzelt Probleme bei Unternehmen, die auf Zulieferungen angewiesen sind oder Verluste durch Stornierungen oder abgesagte Messen.

Nach der Warnung des Auswärtiges Amtes vor Reisen nach Südtirol wegen des Virus haben drei Gymnasien in Bad Doberan, Rövershagen und Sanitz (Landkreis Rostock) Klassenfahrten abgesagt. «Ich begrüße die Entscheidung, die Reisen abzusagen», sagte der Dezernent für Inneres und Ordnung des Kreises, Stephan Meyer, am Freitag. «Unsere Empfehlung stand seit letzter Woche, dass die Reisen verschoben werden sollten.» Die Neubewertung Südtirols als Risikogebiet und die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes hätten diese Auffassung bestätigt. Zuvor hatte das Robert Koch-Institut Südtirol als Risikogebiet eingestuft.

Während vielerorts Enttäuschung und Verunsicherung vorherrscht, gab es in Sellin auf Rügen ein Aufatmen. Ein junger Erzieher in der kommunalen Kita ist negativ auf das Covid-19-Virus getestet worden, teilte Sellins Bürgermeister Reinhard Liedtke mit. Der Mann sei mit Erkältungssymptomen von einem Fußballspiel in Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt. Die Kita-Leiterin habe ihn zum Arzt geschickt. Die Einrichtung mit rund 100 Kindern war Donnerstagmittag geschlossen worden. Am Montag werde der Betrieb normal weitergehen, sagte der Bürgermeister.

Trotz des Virus hält die IHK zu Rostock am Jahresempfang am kommenden Dienstag fest. Es würden umfassende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, sagte eine IHK-Sprecherin. «Gesundheit kommt vor Knigge», betonte sie. Deshalb sollten die mehr als 700 erwarteten Gäste bei der Begrüßung sich lieber nicht die Hand schütteln oder sich gar umarmen. Die Gäste werden beim Betreten der Stadthalle zielgerichtet an einem Desinfektionsspender vorbeigeführt. IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp hat unter anderem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Aida-Cruises-Präsident Felix Eichhorn und Alt-Bundespräsident Joachim Gauck eingeladen.