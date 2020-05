Ernährung : Hygienestandards: MV-Fleischwirtschaft verpflichtet sich

Die sieben größten Unternehmen der Fleischwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern haben sich nach Angaben des Agrarministeriums zur Einhaltung erhöhter Hygienestandards verpflichtet. In der am Mittwoch unterzeichneten freiwilligen Selbsterklärung gehe es zudem um die Kontrolle des Gesundheitszustandes der Mitarbeiter, die Vermeidung betrieblicher Fluktuation und um die Unterbringung der Mitarbeiter, teilte das Ministerium nach der Unterzeichnung mit.

von dpa

27. Mai 2020, 16:21 Uhr

Agrarminister Till Backhaus (SPD) begrüßte die Selbstverpflichtung, die unter Federführung der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern zustande gekommen sei. «Die Verhältnisse in der Fleischwirtschaft hinsichtlich Arbeits- und Unterkunftsbedingung sind schwierig und durchaus verbesserungswürdig», sagte er. Aber sie seien nicht überall gleich und unterschieden sich in Mecklenburg-Vorpommern von denen in anderen Bundesländern.

«Ein wesentlicher Grund dafür ist die geringere Betriebsgröße im Vergleich zu Standorten in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen», sagte Backhaus. Dadurch gebe es in Mecklenburg-Vorpommern keine Massenunterkünfte. Dies sei wohl ein Grund dafür, dass es in Fleischbetrieben in MV bisher keinen Corona-Fall gegeben habe.