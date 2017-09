Geschichte : Identität Kriegsgefangener geklärt

Das Neubrandenburger Stadtarchiv stellt heute seine neuesten Forschungsergebnisse zum Umgang mit Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg vor. Im Vorfeld wurde bekannt, dass die Identität von 80 bisher unbekannten toten Kriegsgefangenen geklärt werden konnte. Die 80 Frauen aus zehn Ländern waren in einer Außenstelle des KZ Ravensbrück in Neubrandenburg zwischen Dezember 1944 und April 1945 ums Leben gekommen. Sie wurden auf einem Friedhof in der Oststadt beigesetzt.