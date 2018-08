Notfälle : Identität von Toter in Ostsee geklärt

von dpa

21. August 2018, 10:21 Uhr

Die Identität einer am Sonntag tot aus der Ostsee vor Zempin geborgenen Frau ist geklärt. Bei der Ertrunkenen handele es sich um eine 52-jährige Frau aus dem Ostseebad, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei einem 81-jährigen Mann aus Sachsen-Anhalt, der einen Tag später nach einem Bad in der Ostsee vor Zinnowitz starb, gehen die Behörden von gesundheitlichen Problemen aus. Der Mann war von Rettungsschwimmern geborgen worden. Die Reanimation blieb erfolglos.