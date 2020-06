Gewerkschaften : IG Metall Küste will Arbeitsplätze in Corona-Krise verteidigen

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden den Norden noch lange beschäftigen. Die IG Metall signalisiert frühzeitig Kampfbereitschaft für die bevorstehenden Konflikte.

von dpa

19. Juni 2020, 14:27 Uhr

Die IG Metall Küste erwartet nach den Sommerferien zunehmende Konflikte und Auseinandersetzungen in den Betrieben der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise wackeln etwa 15 000 bis 20 000 Arbeitsplätze in der Branche, sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich am Freitag in Hamburg.

Das betreffe sowohl die Werften als auch den Flugzeugbau und die Automobilindustrie sowie zahlreiche Zulieferbetriebe. Nach einer Umfrage der Gewerkschaft bei 650 Betrieben seien rund 70 Prozent in Kurzarbeit oder planten dies demnächst. Zudem hätten die Unternehmen in größerem Umfang Leiharbeit abgebaut. Die betroffenen Arbeitnehmer seien zum Teil durch ihre Kündigungsfristen noch beschäftigt, erhielten aber anschließend kein Kurzarbeitergeld, auch nicht von ihren Zeitarbeitsunternehmen.

Norddeutsche Vorzeigeunternehmen wie die Meyer Werft in Papenburg, die Schiffbaubetriebe in Mecklenburg-Vorpommern, Airbus an mehreren Standorten und Daimler in Bremen und Hamburg sowie ihre Zulieferer sind zum Teil in schwere Probleme geraten oder kämpfen sogar ums Überleben. «Jeden Tag kommen neue Hiobsbotschaften», sagte Friedrich. Um eine Brücke in die Zukunft zu bauen, müsse das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängert werden.

Die Gewerkschaft befürchte zudem, dass Arbeitgeber die Corona-Krise als Vorwand nutzen könnten, um tarifliche Regelungen, Einkommen und Mitbestimmung in Frage zu stellen sowie Standorte und Arbeitsplätze zu streichen. «Unter dem Deckmantel von Corona versuchen manche Arbeitgeber, lange geplante Rationalisierungen durchzusetzen», sagte der Bezirksleiter. «Dagegen werden sich die Belegschaften wehren. Nur so wird sich eine beschäftigungspolitische Katastrophe im Herbst verhindern lassen.»

In der kommenden Woche will die IG Metall Küste mit Aktionen in allen fünf Küstenländern den Kontakt zu den Belegschaften wieder intensivieren, der ebenfalls unter den Corona-Auflagen gelitten hat. So konnten keine Betriebs- oder Mitgliederversammlungen in gewohnter Weise abgehalten werden. Geplant sind Flugblattaktionen, Autokorsos, kleinere Kundgebungen oder Informationsveranstaltungen.

Die Aktionswoche steht unter dem Motto «Wenn wir zusammenhalten, ist alles möglich». Über die aktuellen Aktionen hinaus hat die IG Metall Küste ein Diskussionspapier mit Vorschlägen für Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft vorgelegt. «Nach Corona darf es kein «Weiter so!» geben», sagte Friedrich. «Wir brauchen einen neuen Aufbruch: zu einem handlungsfähigen Staat, einer zukunftsfähigen, klimafreundlichen Wirtschaft und einem solidarischen Europa.»