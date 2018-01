Metallindustrie : IG Metall setzt Warnstreiks im Norden fort

Die IG Metall Küste setzt ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie des Nordens fort. Für Mittwoch hat die Gewerkschaft in Hamburg und erstmals in Schleswig-Holstein sowie in Niedersachsen und Bremen zu Arbeitsniederlegungen mit Kundgebungen aufgerufen. Betroffen von den Ausständen sollen Hydro Aluminium (Hamburg) sowie in Niedersachsen Linde & Wiemann (Südbrookmerland), Manitowoc Crane Group und Neue Jadewerft (beide Wilhelmshaven) und Danfoss Power Solutions im schleswig-holsteinischen Neumünster sein. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen IG Metall und Arbeitgebern ist im Norden für den 18. Januar in Bremen angesetzt.