Energie : IG Metall und Verbände fordern mehr Tempo bei Windenergie

Die IG Metall Küste, der Bundesverband WindEnergie und die Stiftung Offshore-Windenergie haben den Bund aufgefordert, den Ausbau der Windenergie an Land und auf See stärker und schneller voranzutreiben. Die im Koalitionsvertrag angekündigten Sonderausschreibungen von vier Gigawatt und der noch nicht konkretisierte «Offshore-Windenergiebeitrag» müssten ohne Verzögerung umgesetzt werden, verlangten die Gewerkschaft und die Verbände. «Der Koalitionsvertrag muss im Interesse des Klimas, der Industrie und der Beschäftigten eingehalten und zeitnah umgesetzt werden», heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Aufruf an die Bundesregierung.

von dpa

23. Mai 2018, 12:19 Uhr

Die Windenergiebranche sorge in Deutschland mittlerweile für mehr als 160 000 Arbeitsplätze, davon allein 27 000 im Offshore-Bereich. Das müsse die Bundesregierung stärker beachten. Unternehmen fehle es an Planungssicherheit. «Dadurch werden weitere Investitionen und Arbeitsplätze in der Zukunftsbranche Wind gefährdet», heißt es in dem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Bei Offshore-Wind müsse der Ausbaudeckel von 15 Gigawatt bis 2030 auf ein Mindestziel von 20 Gigawatt angehoben werden, forderten die Gewerkschaft und die Wind-Verbände.