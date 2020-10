Energie : IHK empfiehlt Öko-Energie-Firmen mehr Engagement in Polen

Der Umbau der Energieversorgung in Polen bietet deutschen Firmen nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg wachsende Chancen. So wird der Ausbau der erneuerbaren Energien im Rahmen des «Green Deal»-Programms der EU unterstützt, wie IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Damit seien in Polen vor allem Unternehmen gefragt, die Photovoltaik-, Biogas- oder Energiespeicheranlagen mit führenden Technologien planen und umsetzen können. Das habe die erste Deutsch-Polnische Energiekonferenz der Metropolregion Stettin (Szczecin) ergeben, zu der sich 80 Fachleute aus Ostbrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Polen in der polnischen Großstadt getroffen hatten.

von dpa

06. Oktober 2020, 08:52 Uhr