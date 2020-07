Tourismus : IHK fordert Öffnung für Tagestouristen

Die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin fordert angesichts geringer Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern eine Öffnung für Tagestourismus. «Die Notwendigkeit des Verbots von Tagestourismus erschließt sich uns mit Blick auf die anderen Bundesländer nicht», sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach in einer am Mittwoch in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. Vor allem im Handel und der Gastronomie würden dadurch weiterhin geringere Umsätze verzeichnet.

von dpa

29. Juli 2020, 14:27 Uhr