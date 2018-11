Steuern : IHK kritisiert weiter gestiegene Gewerbesteuern

Die Gewerbesteuern sind in diesem Jahr vielerorts weiter gestiegen. So betrage der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz in Westmecklenburg in diesem Jahr 342,04 Prozent nach 334,88 Prozent im Jahr davor, teilte die IHK zu Schwerin am Montag bei der Vorlage ihres «Realsteuer-Atlas Westmecklenburg 2018» mit.

von dpa

05. November 2018, 15:05 Uhr

«Insgesamt erhöhten 70 Gemeinden im Jahr 2018 ihre Hebesätze», sagte Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach. Den stärksten Anstieg habe es in Pokrent (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit plus 53 Prozentpunkten gegeben, gefolgt von Siggelkow, Paetow-Steegen und Dersenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit jeweils plus 50 Prozentpunkten. Die Spitzenplätze belegen demnach weiterhin die Hansestadt Wismar und die Landeshauptstadt Schwerin mit 450 Prozent, gefolgt von den Gemeinden Alt Zachun, Redefin und Cambs mit 400 Prozent.

«Viele Gemeinden teilen mit, dass sie seitens des Innenministeriums zur Anhebung der Gewerbesteuerhebesätze quasi gezwungen werden», sagte Eisenach und betonte, das ständige Drehen an der Steuerschraube sei für die Wirtschaft ein unhaltbarer Zustand. Bereits durch die gute Konjunktur würden aufgrund der steigenden Gewerbeerträge zusätzliche Steuereinnahmen in die kommunalen Kassen gespült. Eisenach forderte die Abschaffung der Gewerbesteuer. Sie sei ein Standortnachteil für Deutschland.