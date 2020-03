Krankheiten : IHK sagt Jahresempfang ab: Verdachtsfall in Gaucks Umfeld

Mecklenburg-Vorpommern ist von der Ausbreitung des neuen Coronavirus bislang wenig betroffen. Solange das so bleibt, spricht nichts gegen Großveranstaltungen, sagt der Rostocker Mediziner Emil Reisinger.

Die Industrie- und Handelskammer in Rostock hat ihren für Dienstag in der Stadthalle der Hansestadt geplanten Jahresempfang abgesagt. Grund dafür sei ein Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion im Umfeld von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck, teilte die IHK am Montag mit. Daraufhin sei dieser von seiner Zusage zurückgetreten. Gauck war neben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Aida-Chef Felix Eichhorn als Redner eingeladen. Auch angesichts der Unsicherheit in der Bevölkerung wegen des Coronavirus sei es geboten, nunmehr einen alternativen Termin zu finden, sagte IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp.