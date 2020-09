Arbeitsmarkt : IHK: Spitzen-Ausbildungsfirmen werben «online»

Wegen der Corona-Einschränkungen hat Neubrandenburger IHK ihre Ausbildungsbörse mit ausgezeichneten Betrieben in das Internet verlegt. Wie ein IHK-Sprecher sagte, wurde am Montag die «TOP-Ausbildungsbörse online» gestartet. Bis 12. September würden 52 Firmen, die für ihre Ausbildungsqualitäten ausgezeichnet wurden, ihre Stellen ab Herbst 2021 vorstellen. Bisher hatte die Kammer eine Messe in Neubrandenburg veranstaltet, was 2020 wegen der Abstandsregelungen nicht möglich sei.

von dpa

07. September 2020, 12:45 Uhr