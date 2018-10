Konjunktur : IHK-Umfrage offenbart erneut Stimmungshoch in der Wirtschaft

von dpa

17. Oktober 2018, 12:44 Uhr

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter im Hoch. In der Herbstumfrage der drei Industrie- und Handelskammern bezeichneten etwa sechs von zehn Unternehmen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als gut. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten hervorgeht, fielen die Bewertungen im Kammerbereich Neubrandenburg besonders positiv aus. Die anhaltend gute Konjunktur beschere den Firmen volle Auftragsbücher, für Kunden und Auftraggeber seien damit aber häufig auch längere Wartezeiten verbunden, hieß es. Besonders zeige sich das in der Baubranche. Bei den Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung geben sich die Firmen angesichts des erreichten Niveaus zurückhaltend. Besserung erwartet lediglich ein Sechstel der befragten Firmen. Die große Mehrzahl - etwa 70 Prozent - hofft auf gleichbleibend gute Geschäfte.