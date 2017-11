Ausbildung : IHK versorgt Schulen mit digitalen Schwarzen Brettern

Die IHK Rostock hat am Donnerstag ein Projekt mit digitalen Schwarzen Brettern gestartet. An 14 Schulen der Region werden meist in den Eingangsbereichen große Monitore aufgehängt, die von den Schulen und der IHK mit Informationen gespeist werden. «Mit dem neuen Service bietet die IHK ab sofort einen Kommunikationskanal, der die technikaffine Generation Z anspricht und erreicht», sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jens Rademacher. Unter Generation Z sind die Jugendlichen zu verstehen, die als sogenannte Digital Natives mit dem Internet groß werden. Zum Start der Initiative seien zunächst Gymnasien in den Fokus genommen worden, um besonders Abiturienten auf die duale Ausbildung und die Karrierechancen aufmerksam zu machen.