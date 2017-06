Festspiele : Im 25. Festspieljahr rollt Störtebekers Kopf

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

In zwei Wochen starten auf der Insel Rügen die 25. Störtebeker-Festspiele. Das Stück «Im Schatten des Todes» erzählt vom 24. Juni an - im nunmehr fünften Zyklus seit 1993 - die Geschichte von Störtebekers Tod im Jahr 1401 auf dem Hamburger Grasbrook. Der Stoff sei auch nach 25 Jahren noch nicht auserzählt, sagte Festspielgründer und Intendant Peter Hick. Von Störtebekers etwa 20 Jahren intensiven Piratenlebens seien bislang erst 50 Stunden erzählt. Mit mehr als 7,3 Millionen Zuschauern seit Festspielbeginn ist das Piratenspektakel auf der Naturbühne Ralswiek ein Publikumsmagnet. Von der Politik wünscht sich Hick eine Verbesserung der Straßeninfrastruktur zur Naturbühne. Die öffentlichen Zufahrten seien zu schmal, zu eng und teilweise in einem miserablen Zustand.

erstellt am 12.Jun.2017 | 07:08 Uhr