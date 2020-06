Fußball : Im Aufstiegskampf zu wenig: Rostock gegen Lautern nur 1:1

Hansa Rostock hat im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Zwar blieb das Team von Trainer Jens Härtel am Dienstag mit dem 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern auch im sechsten Spiel nacheinander ungeschlagen. Doch vergrößerte sich durch das Remis der Abstand zu den Aufstiegsplätzen. Maximilian Ahlschwede (74.) rettete mit einem verwandelten Foulelfmeter wenigstens noch einen Punkt am viertletzten Spieltag. Die Gäste waren durch Mohamed Morabet (39.) bei dessen Startelf-Debüt in Führung gegangen.

von dpa

23. Juni 2020, 23:01 Uhr

In dem Duell der früheren Bundesligisten taten sich die Rostocker lange schwer gegen die Pfälzer. Die Lauterer spielten gut mit, hatten die etwas besseren Chancen und gingen verdient in Front. Nach der Pause wurde Hansa überlegen, war aber nicht druckvoll genug. Erst nach dem Ausgleich drängten die Mecklenburger den FCK in dessen Hälfte. Zum Siegtreffer reichte es nicht mehr.