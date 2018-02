Museen : Im Meeresmuseum: «Ab ins Meer - Wer schützt, gewinnt»

Besucher des Stralsunder Meeresmuseums können in einer neuen Ausstellung auf spielerische Art ihr Wissen über Ozeane testen und den Umgang mit Meeren kritisch hinterfragen. Am Donnerstag wurde die Sonderschau «Ab ins Meer - Wer schützt, gewinnt» eröffnet. Sie besteht aus fünf Spielstationen, an denen vor allem Kinder und Jugendliche testen können, welchen Einfluss der Mensch auf die Meere habe.

von dpa

01. Februar 2018, 13:41 Uhr

«Das Ökosystem Meer ist ziemlich komplex und vermeintlich kleine Eingriffe können erhebliche Folgen haben», sagte der Vizedirektor des Thünen-Institutes, Uwe Krumme. Die Ausstellung könne Besucher zu nachhaltigem Handeln motivieren. Jede der fünf Stationen widmet sich einem anderen Thema: der Artenvielfalt in den Meeren, dem Erhalt von Miesmuschelbanken, dem Klimawandel, dem Fischfang sowie rätselhaften Todesfällen in einem Atoll. Die Schau läuft bis Ende des Jahres.