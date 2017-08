Umwelt : Imker bilanzieren bisher schlechte Honigernte im Land

Die Imker in Mecklenburg-Vorpommern erwarten eine schlechte Honigernte. Einige Bienenzüchter würden von der schlechtesten Saison der letzten Jahre sprechen, sagte Torsten Ellmann, Vorsitzender des Landesimkerverbandes am Dienstag in Neubrandenburg. Die Sommerernte habe vielerorts weniger als die Hälfte der Durchschnittsmenge betragen. Für den Kunden bedeutet dies steigende Preise vor allem bei regionalem Honig, sagte Ellmann.