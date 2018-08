Tiere : Imker erwarten gute Honigernte

2018 scheint eines der besten Honigjahre in Mecklenburg-Vorpommern zu werden. Nach Schätzungen des Landes-Imkerverbandes wird der Ertrag je Bienenvolk bei 40 bis 45 Kilogramm liegen, sagte Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) aus Anlass der Eröffnung einer Fotoausstellung zu Bienen im Rostocker Zoo. Besonders gut sei die Frühjahrstracht ausgefallen. Außerdem werde es viel Robinienhonig geben.

von dpa

19. August 2018, 10:07 Uhr

Aktuell sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 2700 Berufs- und Hobby-Imker mit knapp 27 000 Bienenvölkern gemeldet. Das sind 98 Bienenhalter und 85 Bienenvölker mehr als Ende 2017. Auch in Städten wie Rostock oder Schwerin sei ein Trend zum Ansiedeln von Bienenvölkern erkennbar, etwa in Zoos oder auf Dächern.

Erstmals konnten sich Kommunen in diesem Jahr um den Titel «Bienenfreundliche Gemeinde» bewerben. Die Sieger sollen am 25. August in Wismar zum 1. Norddeutschen Honigmarkt des Imkerverbandes bekanntgegeben werden. Jährlich fördert das Land Mecklenburg-Vorpommern laut Backhaus die Imkerei mit knapp 370 000 Euro. Zudem erhält das Bienenzuchtzentrum Bantin pro Jahr rund 182 000 Euro.