Umwelt : Imker melden weniger Bienenverluste: Grüne starten Kampagne

von dpa

30. April 2019, 13:31 Uhr

Die Imker haben im vergangenen milden Winter im Nordosten weniger Bienen verloren als in den Vorjahren. Konkrete Zahlen werde der Imkerverband Mecklenburg-Vorpommern kommende Woche vorlegen, kündigte der Verbandsvorsitzende Torsten Ellmann aus Pasewalk am Dienstag an. Derzeit fänden die Bienen viel Nahrung, doch später im Jahr fehlten Blüten. Ellmann sagte: «Wir wünschen uns Vielfalt in der Kulturlandschaft.» Hecken böten Nahrung für Insekten und Vögel und zugleich Erosionsschutz. Die Grünen starten im Mai wieder eine Kampagne für die biologische Vielfalt. Unter dem Motto «Bienen - Wir schwärmen für euch» wollen sie landesweit über die Situation der Bienen und die Ursachen des Artensterbens informieren.